Bakırköy'deki hayvan barınağının imkanlarının iyileştirilmesi istendi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Hayvan Hakları Savunucuları, ilçedeki hayvan barınağının şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Bakırköy Belediyesi önünde toplanan bir grup hayvansever, "Bakırköy Belediyesi görevini yap, hayvanlara sahip çık", "Onların oyu yok, ama bizim var", "Dilsiz hayvanlarımızın sesi de oyu da biziz" yazılı dövizler taşıyarak bir süre slogan attı, düdük çaldı.

Grup daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Leyla Koç, hayvanların yaşam hakkını savunmak, "dilleri olan ama konuşamayan sessiz canlılar"ın sesini duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Koç, Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını ihmal ettiğini anlatarak, "Diğer belediyeler bu konuda ilerleme kaydederken Bakırköy Belediyesi Barınağı faaliyetleri maalesef hızlı bir şekilde gerilemiştir. Bu geriye gidiş sonucunda sokak hayvanları ve dolayısıyla hayvan hakları savunucuları, 3 yıldır ciddi şekilde mağdur edilmiştir." dedi.