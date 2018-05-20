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Bakırköy'deki hayvan barınağının imkanlarının iyileştirilmesi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

Bakırköy'deki hayvan barınağının imkanlarının iyileştirilmesi istendi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Hayvan Hakları Savunucuları, ilçedeki hayvan barınağının şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Bakırköy Belediyesi önünde toplanan bir grup hayvansever, "Bakırköy Belediyesi görevini yap, hayvanlara sahip çık", "Onların oyu yok, ama bizim var", "Dilsiz hayvanlarımızın sesi de oyu da biziz" yazılı dövizler taşıyarak bir süre slogan attı, düdük çaldı.

Grup daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Leyla Koç, hayvanların yaşam hakkını savunmak, "dilleri olan ama konuşamayan sessiz canlılar"ın sesini duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Koç, Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin yaklaşık 3 yıldır çalışmalarını ihmal ettiğini anlatarak, "Diğer belediyeler bu konuda ilerleme kaydederken Bakırköy Belediyesi Barınağı faaliyetleri maalesef hızlı bir şekilde gerilemiştir. Bu geriye gidiş sonucunda sokak hayvanları ve dolayısıyla hayvan hakları savunucuları, 3 yıldır ciddi şekilde mağdur edilmiştir." dedi.

Barınakta, 2 protokol veteriner hekim, 1 aktif çalışan veteriner hakim, 1 tekniker ve 13 işçi olduğunu kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Bu 3 veteriner hekimden yalnızca biri klinikte çalışmaktadır. Diğer iki hekimin ise bürokratik işlerde görevlendirilmesi anlamsız ve faydasızdır. Doğru olan barınak bünyesindeki tüm hekimlerin klinik kadrosunda yer almasıdır. İlçe sınırları ve yoğunluğu göz önüne alındığında tek veteriner hekimin sayısı süreç içinde değişiklik gösteren 350 civarında köpek ve kedinin tedavisine yetişmesi teknik olarak imkansızdır. Böylesi bir çalışma ortamı yalnızca hayvan hakları ihlaline değil, insan ve çalışma hakları ihlaline de yol açmaktadır."

Leyla Koç, bakımevinin 16.30'dan sonra kapatıldığını iddia ederek, çalışma saatlerinin düzenlenerek barınağın 24 saat hizmet vermesini talep ettiklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Hayvan Hakları Savunucuları barınak Leyla Koç

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