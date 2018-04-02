BAKKA sanal gerçeklik uygulamaları eğitim semineri

Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda 26-31 Mart tarihleri arasında “Öğrenilmesi Zor ve Soyut Kavramlar İçeren Konuları Artırılmış ve Sanal Gerçeklik İle Zenginleştirme Becerileri Kazandırma” Teknik Destek Projesi gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Kapıcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan eğitimler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir tarafından verildi.

Zonguldak merkez ve ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya, İngilizce branşlarından olmak üzere toplam 27 öğretmenin katıldığı eğitim, günde 6 saat olmak üzere toplam 6 gün sürdü.

Eğitimde; Artırılmış (AR) ve Sanal gerçeklik (VR) kullanımı, faydaları ve eğitim ortamlarına getirdiği fırsatlar, Kullanılan AR ve VR uygulama örnekleri, AR ve VR görüntüleme aygıtları (Mobil aygıtlar, 3D Sanal Gözlükler, kafaya takılabilen görüntüleme aygıtları, Cardboard, Haptik Cihazlar), 3D Modelleme yazılımlarının (3DMax, Photoshop, SketchUp, TinkerCad vb.) tanıtımı, AR ve VR ortamları için TinkerCad ve SketchUp Free ile 3D Model Tasarımı, Unity3D programının temel Seviyede kullanımı, Unity ve Vuforia ile AR uygulamaları geliştirme, TinkerCad ile tasarlanan 3D modellerin AR ortamına aktarılması, AR etkinlik kitaplarının tasarımı, görsel programlama aracı ile AR uygulamalarına etkileşim özellikleri kazandırma, Oculus eklentisi ile VR Uygulaması geliştirme adımları, TinkerCad ve Skechup ile tasarlanan 3D modellerin VR ortamlarına aktarılması ve son olarak görsel programlama aracı ile VR uygulamalarına etkileşim özellikleri kazandırmak konuları ele alındı.

Eğitim, projeye katılan öğretmenlere verilen sertifika töreniyle sona erdi. Törene İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Kapıcı ve Şube Müdürü Yasin Türkoğlu katıldı. Kapanış konuşmasını yapan Murat Kapıcı, içinde bulunduğumuz yüzyılda eğitimin gitmiş olduğu yolda Artırılmış ve Sanal Gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımının önemli olduğunu, buna yönelik olarak verilen eğitimin ilimize önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Kapıcı ayrıca, eğitimin verilmesine için katkı sağlayan BAKKA Yönetimine ve bu eğitimleri veren Doç. Dr. Muzaffer Özdemir’e teşekkür etti.

Eğitimi veren Doç. Dr. Muzaffer Özdemir projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Bilgi ve iletişim teknolojilerinin zirveye yaptığı günümüz etkileşim çağında, ülkemizi eğitim teknolojileri bağlamında gelişmiş ülkelerin bilgi ve üretim seviyelerine çıkarma çabası tüm öğretim elemanlarının temel görevlerinden biri olmalıdır. Gerçekleştirilen bu proje ile yakın gelecekte eğitim ortamlarımıza girmesi muhtemel görünen Artırılmış ve Sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik eğitim içerikleri üretme konusunda öğretmenlerimiz eğitimler aldılar. Bu öğretmenlerimizin 6 gün boyunca gösterdikleri çaba ve bu teknolojilere olan ilgileri görülmeye değerdi. Bu projenin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan başta Sibel Temli hocamız olmak üzere Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve BAKKA’ya teşekkür ediyorum.”

Zonguldak İl Millî Eğitim Koordinatörü Sibel Temli ise, konuşmasında şunları söyledi: “Teknoloji çağında dünyaya gelmiş ve okullarımızda eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin hem gerisinde kalmamak hem de kullandıkları teknolojileri onlar için avantaja dönüştürmek için ilk olarak biz öğretmenlerin kendini geliştirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan teknik destek projesi ile 27 öğretmenimiz Artırılmış ve Sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik eğitim içerikleri üretme konusunda eğitimler alıp, kendi branşlarından öğrenilmesi zor ve soyut olan kavramları bu uygulamalar sayesinde daha anlaşılır hale getirip derslerinde kullanılabilecektir. Bu projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına ve 6 gün boyunca özverili bir şekilde bizlere eğitim veren ve eğlenceli ve eğitici bir 6 gün geçirmemize olanak sağlayan Doç. Dr. Muzaffer Özdemir’e teşekkür ederim.”

Ereğli Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Adnan Akyüz “Artırılmış Gerçeklik, son yıllarda adından sıkça bahsettiren ve aslında bundan sonra da hayatımıza daha çok girecek olan bir uygulama. Bu uygulama fiziksel ortamların ve nesnelerin çeşitli ses, resim, video, 3D animasyonlar vb. dijital ortamlarla zenginleştirilmesine olanak sağlamakta böylece biz eğitimciler için de güzel bir eğitim aracı olarak kullanılabilmektedir. Zonguldak Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibinin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Teknik Destek Programı kapsamında yürüttüğü eğitim ile katılımcı öğretmenler olarak “Bunu derslerimde nasıl kullanabilirim?”, özellikle anlaşılmasında zorluk çekilen konuların bulunduğu fen grubu derslerinin öğreticisi olarak “Bu uygulamadan derslerimde nasıl faydalanabilirim?” sorularına cevap bulmaya çalıştık. Çok verimli ve yararlı bir eğitim oldu. Bu eğitimi veren hocamız Doç. Dr. Muzaffer Özdemir’e ve bu eğitimin bizlere verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye ifade etti.

Kozlu Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Dilek Can da “6 gün süren bu eğitim, oldukça zevkli ve eğitici geçti. Eğitim süresince yeni teknolojileri kendi alanlarımızda nasıl kullanabileceğimizi deneyerek, uygulamalı olarak gördük. Sketchap’da model tasarladık, Tinkercad ve Unity gibi programları kullanarak modeller geliştirdik, animasyonlar yaptık ve bunları 3 boyutlu hâle getirdik. Açıkçası çok da yakın olmadığım konulardı. Ancak eğitim sonrasında öğrendiklerimizin eğitim süreci için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anladım. Eğitim sonrasında kendimi geliştirmek istiyorum. Teknoloji çağındayız ve çocuklarımız, öğrencilerimiz teknoloji çocukları. Onlara daha faydalı olabilmek için teknolojinin dışında değil merkezinde olmalıyız. Eğitim süresince farklı branşlardan ve okullardan pek çok meslektaş tanıma fırsatı buldum. Onlarla istişare etme imkânımız oldu. Yine eğitim süresince herhangi bir sorun yaşamadan gayet konforlu ve disiplinli bir süreç geçirdik. İyi planlanmış bir eğitimdi. Bu imkânı yöneticilerimize, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hocamız Muzaffer Bey’e teşekkür ederim. Sibel Hanım ve Tuncay Bey’e ayrıca şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.