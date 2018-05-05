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Bakkalda ilaç, bilardo salonunda havuz buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Adana'da, yabancı uyruklulara yönelik uygulamada, Suriyelinin işlettiği bakkal dükkanında ilaç satıldığı, bilardo salonunun bahçesinin ise havuza dönüştürüldüğü belirlendi - Polisin 718 Suriyeliyi sorguladığı, 421 iş yerini denetlediği uygulamada, ilaç satılan bakkalın sahibi gözaltına alındı

Adana'da, 718 Suriyelinin sorgulandığı ve 421 iş yerinin denetlendiği yabancı uyruklulara yönelik uygulamada, bakkal dükkanında ilaç satıldığını, bilardo salonunun bahçesinin ise havuza dönüştürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla yabancı uyrukluların huzur ve güvenliğini sağlamak, suçların önlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması için merkez Seyhan ilçesi Mirza Çelebi Sokağı'nda uygulama yaptı.

"Huzur ve Güven Uygulaması" adı verilen çalışmaya, 20 ekipten oluşan 110 polis katıldı.

Polisin 718 Suriyeliyi sorguladığı, 421 iş yerini denetlediği uygulamada, işlettiği bakkal dükkanında çok sayıda ilaç bulunan Suriyeli Sami E. gözaltına alındı.

Bilardo salonundaki aramada ise iş yerinin bahçesine kaydıraklı yüzme havuzu yapıldığı tespit edildi.

Havuzun yasal prosedürlere uygun olup olmadığına yönelik inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Suriye Uygulama

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