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Bakkaldan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:04 | Son Güncelleme

Vize ilçesinde maskeli dört şüphelinin bir bakkaldan sigara, para ve sucuk çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, maskeli dört kişinin bakkaldan sigara, para ve sucuk çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki O.A'ya ait bakkalın kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, maskeli, eldivenli dört kişinin levye ile kapıyı açarak içeri girdikleri, poşetlere çok sayıda sigara ve sucuk doldurdukları, kasadaki paraları da aldıktan sonra buradan uzaklaştıkları görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Güvenlik sucuk

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