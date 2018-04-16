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Bakkallar ve bayiler belediye desteği ile Çanakkale yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi Çanakkale ruhunun canlı kalması adına kendilerine gelen gezi taleplerine karşılık vermeye devam ediyor.

Bakkallar ve bayiler belediye desteği ile Çanakkale yolcusu

Uşak Belediyesi Çanakkale ruhunun canlı kalması adına kendilerine gelen gezi taleplerine karşılık vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası üyeleri Belediyenin destekleriyle destan şehrine yolcu edildi.
Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası yaklaşık 150 kişilik bir kafileyle Çanakkale’ye uğurlandı. Uşak Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen gezi kapsamında Çanakkale’de bulunan anıtlar ve şehitlikler ziyaret edilecek, rehberler eşliğinde verilen mücadeleler anlatılacak.
Tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması adına önemli hizmetler ortaya koyan Uşak Belediyesi’nin sağladığı desteklerle yola çıktıklarını belirten Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Akif Kahraman, “Üyelerimize Çanakkale’deki o maneviyatı yakından hissettirmek istedik. Bu amaçla düzenlediğimiz programda üyelerimizle birlikte Çanakkale’yi gezeceğiz. Belediyemizin tahsis ettiği üç otobüsle gidiyoruz. Ecdadımıza dualar etmek ve oradaki manevi havayı yaşatmak istiyoruz. Buradan Sayın Belediye Başkanımıza bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik olacak.” açıklamalarına yer verdi.
Oda Başkanı Akif Kahraman’ın talebi üzerine Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın talimatlarıyla Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’na üç adet otobüs tahsis edildiğini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Zengin, “Diğer oda ve sivil toplum kuruluşlarımıza da bu konuda destekler sağlanıyor ve sağlanmaya devam edecek. Yaşanan maneviyatta bizlerin bir nebze payı olduğunda mutlu oluyoruz. Sayın Belediye Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak adına çalışmalar yapmaya, bu tarz programlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Yolculara Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın selamını ileten Zengin, güzel bir seyahat temennisinde bulunarak otobüsleri 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan uğurladı.

Bakkallar ve bayiler belediye desteği ile Çanakkale yolcusu

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