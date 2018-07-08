HABER

Baksı Müzesi misafirlerini çeşitli etkinliklerle ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Baksı Müzesi misafirlerini çeşitli etkinliklerle ağırlayacak

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi'nin 2018 yılında da izleyicilerini çeşitli etkinliklerle buluşturacağını söyledi.

Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baksı Müzesi'nde geçen ay ön izlemesi gerçekleştirilen, Baksı Müzesi'nin 2018 yılında da izleyicilerini çeşitli sanatsal etkinliklerle buluşturmak için hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Seramik sanatçısı Alev Ebuzziya'nın modern seramik formları ile Bayburtlu kadınların ellerinde şekillenen çömleklerin yer aldığı "Toprak" sergisinin resmi açılışının ağustosta yapılacağını ifade eden Koçan, Bayburt türkülerinin yer aldığı albümün de ağustosta yayınlanacağını kaydetti.

Koçan, Baksı Müzesi amfi tiyatronun açılışını da ağustos ayında gerçekleştirmek için hazırlıklarını yaptıklarına işaret ederek, "Açılış için çeşitli konser planlamaları da yaptık. Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ile amfi tiyatronun açılışını 28 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz. Yine eylül ayında da amfi tiyatroda türkü konseri düzenleyeceğiz." dedi.

Baksı Müzesi'nin bu yıl çeşitli sempozyumlara ev sahipliği yapacağını aktaran Koçan, "Seramik sanatçısı Alev Ebuzziya'nın sergisi özelinde, 'Geleneğe Yolculuk, Geleceğe Yolculuk' üst başlıklı bir sempozyum yapmak istiyoruz. Yetiştirebilirsek bu sempozyumu basılı olarak da yayımlayacağız. Çünkü gelenek ve gelecek kavramlarını Türkiye'nin daha iyi çözmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu sempozyumu 20 katılımcı ile 2 günlük planlıyoruz. Yine Çocuk Sanat Şenliği kapsamında da 'Yeteneğin Eğitimi' konulu çalıştay yapacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
havadan fotoğraflarla// havadan fotoğraflarla// "15 Temmuz Hafıza Müzesi"nde çalışmalar sürüyor
Çocuklara labarotuar için pedal çevirdilerÇocuklara labarotuar için pedal çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.