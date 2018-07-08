Baksı Müzesi misafirlerini çeşitli etkinliklerle ağırlayacak

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi'nin 2018 yılında da izleyicilerini çeşitli etkinliklerle buluşturacağını söyledi.

Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baksı Müzesi'nde geçen ay ön izlemesi gerçekleştirilen, Baksı Müzesi'nin 2018 yılında da izleyicilerini çeşitli sanatsal etkinliklerle buluşturmak için hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Seramik sanatçısı Alev Ebuzziya'nın modern seramik formları ile Bayburtlu kadınların ellerinde şekillenen çömleklerin yer aldığı "Toprak" sergisinin resmi açılışının ağustosta yapılacağını ifade eden Koçan, Bayburt türkülerinin yer aldığı albümün de ağustosta yayınlanacağını kaydetti.

Koçan, Baksı Müzesi amfi tiyatronun açılışını da ağustos ayında gerçekleştirmek için hazırlıklarını yaptıklarına işaret ederek, "Açılış için çeşitli konser planlamaları da yaptık. Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ile amfi tiyatronun açılışını 28 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz. Yine eylül ayında da amfi tiyatroda türkü konseri düzenleyeceğiz." dedi.