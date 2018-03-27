"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Trans Hazar koridoruna ivme kazandırdı"

ASTANA (AA) – Kazakistan Demir Yolu Şirketi lojistikten sorumlu Başkan Yardımcısı Sanjar Elyubayev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının faaliyete geçmesinin Trans Hazar koridorunun gelişmesine önemli ölçüde ivme kazandırdığını söyledi.

Elyubayev, Merkezi Haberleşme Bürosunda düzenlenen basın toplantıda yaptığı konuşmada, Trans Hazar koridoruna büyük önem verildiğini belirterek, “Türkiye bu yoldaki kilit bağlantılardan biri. 2020 yılında Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkması tahmin ediliyor. Burada rekabetçi hizmet vermeliyiz.” ifadesini kullandı.

Çin’den Türkiye, Güney Avrupa veya Yakın Doğu’ya kargoların deniz yoluyla daha kısa sürede ulaştırıldığına işaret eden Elyubayev, “Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun faaliyete geçmesi Trans Hazar koridorunun gelişmesine önemli ölçüde ivme kazandırdı.” dedi.

Elyubayev, trenleri Çin sınırından Aktau limanına, oradan da gemilerle Türkiye ve Güney Avrupa’ya göndermeye başladıklarını söyleyerek, Türkiye piyasasına tamamen açıldıklarını, demiryolu hattının açılmasından sonra Kazak buğdaylarının Mersin limanına gönderilmeye başladığını dile getirdi.

Kazakistan’ın Trans Hazar koridorunun gelişmesi için Kurık limanını inşa ederek ve Aktau limanını genişleterek kargo geçirme kapasitesini artırdıklarının altını çizen Elyubayev, 2020 yılına kadar ülkesinden geçen transit konteyner sayısını 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.