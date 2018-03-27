HABER

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Trans Hazar koridoruna ivme kazandırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Kazakistan Demir Yolu Şirketi lojistikten sorumlu Başkan Yardımcısı Elyubayev: -“Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun faaliyete geçmesi Trans Hazar koridorunun gelişmesine önemli ölçüde ivme kazandırdı” -"Türkiye bu yoldaki (Trans Hazar koridoru) kilit bağlantılardan biri. 2020 yılında Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkması tahmin ediliyor. Burada rekabetçi hizmet vermeliyiz.” "

ASTANA (AA) – Kazakistan Demir Yolu Şirketi lojistikten sorumlu Başkan Yardımcısı Sanjar Elyubayev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının faaliyete geçmesinin Trans Hazar koridorunun gelişmesine önemli ölçüde ivme kazandırdığını söyledi.

Elyubayev, Merkezi Haberleşme Bürosunda düzenlenen basın toplantıda yaptığı konuşmada, Trans Hazar koridoruna büyük önem verildiğini belirterek, “Türkiye bu yoldaki kilit bağlantılardan biri. 2020 yılında Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkması tahmin ediliyor. Burada rekabetçi hizmet vermeliyiz.” ifadesini kullandı.

Çin’den Türkiye, Güney Avrupa veya Yakın Doğu’ya kargoların deniz yoluyla daha kısa sürede ulaştırıldığına işaret eden Elyubayev, “Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun faaliyete geçmesi Trans Hazar koridorunun gelişmesine önemli ölçüde ivme kazandırdı.” dedi.

Elyubayev, trenleri Çin sınırından Aktau limanına, oradan da gemilerle Türkiye ve Güney Avrupa’ya göndermeye başladıklarını söyleyerek, Türkiye piyasasına tamamen açıldıklarını, demiryolu hattının açılmasından sonra Kazak buğdaylarının Mersin limanına gönderilmeye başladığını dile getirdi.

Kazakistan’ın Trans Hazar koridorunun gelişmesi için Kurık limanını inşa ederek ve Aktau limanını genişleterek kargo geçirme kapasitesini artırdıklarının altını çizen Elyubayev, 2020 yılına kadar ülkesinden geçen transit konteyner sayısını 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktıTürkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı
Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme!Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme!
Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Kazakisatn Demiryolu Şirketi Başkan Yardımcısı Sanjar Elyubayev Trans Hazar koridoru

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı

TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.