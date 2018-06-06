Bakü Türk Okullarından mahalle halkına iftar

BAKÜ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları, bulunduğu mahalledeki halka iftar verdi.
Kubinka Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, okul yöneticileri, öğretmenler ve yaklaşık 300 davetli katıldı.
Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ağırman, yaptığı konuşmada, okul ile komşularının bir bütün olduğunu belirtti.
Türkiye'den ve akrabalarından uzakta olmalarına rağmen bu mahalleyi yeni evleri gibi gördüklerini ifade eden Ağırman, "Sizler bizim en yakınımızdasınız. Bir derdimiz, sıkıntımız olduğunda kapınızı çalıyoruz. Biz Türkiye'den gelen öğretmenler olarak Kubinka'yı ve burada yaşayanları seviyoruz." dedi.
Bakü Türk Okulları Müdürü Nurullah Yazıcı da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda mahalle halkıyla iftarda buluştuklarını söyledi. Mahalledeki herkesi davet ettiklerini belirten Yazıcı, kardeşliğin daha da pekişmesini arzu ettiklerini kaydetti.
Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir
Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Böyle yol gördünüz mü?
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum