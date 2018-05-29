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Bakü'de ebru, tezhip ve çini sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

Bakü'de ebru, tezhip ve çini sergisi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen, ebru, tezhip ve çini kurslarını bitiren öğrencilerin sergisi açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen serginin açılışına TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cihan Özdemir, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, TİKA olarak kalkınma projelerinin yanında eğitim ve kültür projelerine de destek verdiklerini söyledi.

Ebru, tezhip ve çini gibi geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine değinen Çetin, kardeş ülke Azerbaycan'da benzer projeler için desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Serginin açılışı öncesinde ebru kursunu bitiren 12, çini kursunu bitiren 23 ve tezhip kursunu bitiren 24 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cihan Özdemir Tezhip TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin

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