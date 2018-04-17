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Bakü'de Türk-İslam sanatları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Bakü'de Türk-İslam sanatları sergisi

BAKÜ (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyette bulunan Sanat Ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) envanterinde yer alan Türk-İslam sanatlarından örnekler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sergilendi.

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sergi, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisinde (ADRA) açıldı.

Serginin açılışına Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, ADRA Rektörü Prof. Dr. Ömer Eldarov, Bursa Büyükşehir Beledeiyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander, Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, "bir millet, iki devlet" vecizesinden ilham alarak iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmeyi, ortak milli değerleri tebliğ etmeyi ve onlara sahip çıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Sergide, ebru, tezhip, seramik, filografi, hat ve halı sanatından örnekler Azerbaycanlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

BUSMEK envanterindeki 80'den fazla eserin yer aldığı sergi, 22 Nisan'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK

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