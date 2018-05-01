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Bal arılarının yayla yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

Akdeniz ve Ege bölgelerini kışlak olarak kullanan arıcılar, havaların ısınmayla kış uykusundan uyanan arılarını Doğu ve Güneydoğu'daki yaylalara çıkarmaya başladı - Hatay'dan 460 kovanıyla Batman'a gelen 15 yıllık arıcı Tahsin Yaşar, burada bir ay kaldıktan sonra arılarını Muş'taki yaylaya götürecek

SELMAN TÜR - Bal üreticilerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yaylalara yolculuğu başladı.

Akdeniz ve Ege bölgelerini kışlak olarak kullanan bal üreticileri, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan arılarını, bahar ve yaz mevsiminde sahip olduğu flora ve endemik tür dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu bölgelerine taşıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kışlaktan 460 kovan arı ile Batman Çayı kenarındaki Batman merkeze bağlı Balpınar beldesine gelen 15 yıllık arıcı Tahsin Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada bir ay kaldıktan sonra arılarını Muş, Bitlis ve Van'daki yaylalara götüreceğini söyledi.

Bahar ve yaz dönemi boyunca bitki örtüsü zengin yaylalara doğru sürekli seyahat halinde olduğunu belirten Yaşar, yaptığı işin oldukça zevkli olduğunu aktardı.

Bal üreticilerinin güzergahını yağışın en çok düştüğü yerlere göre belirlediklerini dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Samandağ'dan yola çıkıp Diyarbakır ve Batman civarına geliyoruz. Yağmur nerede çok yağmışsa, nerede çok bitki varsa arıyı oraya götürüyoruz. Buradan sonra da Muş'a gideceğiz. Sağımdan sonra ekim ayında yeniden kışlağa geri döneceğiz. Onun için baharda dolaşmak bizim için oldukça önemli. Bal ağırlıklı olarak 'üçgül' dediğimiz çiçeğin yanı sıra kekik ve gevende otundan elde ediliyor."

Bahar mevsiminin kurak geçmesinin bal üretimine zarar vereceğine işaret eden Yaşar, "Son günlerde düşen yağmur, bitki örtüsünde canlılık meydana getirdi. Eğer yağmur yağmasaydı büyük sıkıntı olacaktı." dedi.

- "Geçen yıl bal verimi oldukça yüksekti"

Batman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sait Karabulut ise bölgenin bal üretimi açısından oldukça verimli olduğunu, bu nedenle arıcıların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Geçen yıl üreticilerin yüksek verim aldığını anımsatan Karabulut, baharda yaşanan kuraklık dolayısıyla verimin geçen yıldan düşük olacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Karabulut, lal üreticilerinin Akdeniz ve Ege bölgelerinden Diyarbakır, Batman ile Sason ve Hasankeyf ilçelerine geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kışın batı illerine götürülen bal arıları, havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden yaylalara çıkarılacak. Bir süre burada kaldıktan sonra üreticiler Muş, Bitlis ve Van'daki yaylalara arılarını götürecek. Bu yılki kuraklık, arıların ana beslenme kaynaklarından olan 'üçgül' çiçeğinin az çıkmasına neden oldu. Geçen yıl bal verimi oldukça yüksekti ancak bu yıl geçen yılki verime ulaşmamız zor."

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