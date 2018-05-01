Bal arılarının yayla yolculuğu başladı

SELMAN TÜR - Bal üreticilerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yaylalara yolculuğu başladı.

Akdeniz ve Ege bölgelerini kışlak olarak kullanan bal üreticileri, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan arılarını, bahar ve yaz mevsiminde sahip olduğu flora ve endemik tür dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu bölgelerine taşıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kışlaktan 460 kovan arı ile Batman Çayı kenarındaki Batman merkeze bağlı Balpınar beldesine gelen 15 yıllık arıcı Tahsin Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada bir ay kaldıktan sonra arılarını Muş, Bitlis ve Van'daki yaylalara götüreceğini söyledi.

Bahar ve yaz dönemi boyunca bitki örtüsü zengin yaylalara doğru sürekli seyahat halinde olduğunu belirten Yaşar, yaptığı işin oldukça zevkli olduğunu aktardı.

Bal üreticilerinin güzergahını yağışın en çok düştüğü yerlere göre belirlediklerini dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Samandağ'dan yola çıkıp Diyarbakır ve Batman civarına geliyoruz. Yağmur nerede çok yağmışsa, nerede çok bitki varsa arıyı oraya götürüyoruz. Buradan sonra da Muş'a gideceğiz. Sağımdan sonra ekim ayında yeniden kışlağa geri döneceğiz. Onun için baharda dolaşmak bizim için oldukça önemli. Bal ağırlıklı olarak 'üçgül' dediğimiz çiçeğin yanı sıra kekik ve gevende otundan elde ediliyor."