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Bal hasadına Mudanyalı üreticilerden katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Denetleme Kurulu Üyesi Avukat İbrahim Turan ve birlik üyeleriyle birlikte bal kovanlarında yılın ilk bal hasadını yaparak kovan ve arı bakımlarını gerçekleştirdi.Mudanyalılar olarak bal üretimine katkı sunmak istediklerini belirten Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, "Birliğimiz adına arıcılık ve bal üretimine çok önem veriyoruz.

Bal hasadına Mudanyalı üreticilerden katkı

Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Denetleme Kurulu Üyesi Avukat İbrahim Turan ve birlik üyeleriyle birlikte bal kovanlarında yılın ilk bal hasadını yaparak kovan ve arı bakımlarını gerçekleştirdi.
Mudanyalılar olarak bal üretimine katkı sunmak istediklerini belirten Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, "Birliğimiz adına arıcılık ve bal üretimine çok önem veriyoruz. Bilinmelidir ki bir bahçede eğer arı yoksa meyve hasadında elinize geçecek olan mahsul yok denecek kadar az olacaktır. Özellikle bal arıları meyve ağaçlarının çiçeklerini dolaşarak hem tozlaşmayı sağlıyor hem de mükemmel bir besin olan bal üretiyor. Bu bağlamda her meyve üreticisi aynı zamanda arıcılıkla ilgilenmelidir. Bu bağlamda bilgilerimizi tazelemek ve yeni tekniklere hakim olabilmek adına başlatmış olduğu arıcılık kurslarına devam ediyoruz" dedi.
Arı kovanlarının sahibi Mehmet Yıldırım ise, havaların ılıman gitmesi ve bu sebeple erken açan çiçekler sayesinde erken dönemde yılın ilk bal hasadını yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bal hasadına Mudanyalı üreticilerden katkı

Bal hasadına Mudanyalı üreticilerden katkı

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