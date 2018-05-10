"Bal Kaymak" adlı film vizyona girmek için gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin de yönetmenliğini yapan Onur Tan'ın yazıp yönettiği "Bal Kaymak" isimli film, 18 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak.
Filmin Kanyon AVM'de gerçekleştirilen basın gösteriminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Sertaç Demirtaş, filmi defalarca daha izleyebileceğini belirterek, "Bu herhalde 200'ün üzerindeki izleyişim. Gerçekten öyle. Her karesini artık ezbere biliyoruz. Çünkü üstünde çok iyi çalışıp, ince eleyip sık dokuduk. Yani müziğinden bütün karelerine kadar çok naif bir film." dedi.
Demirtaş, filmin tam olarak Yeşilçam tadında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Her ailenin rahatlıkla izleyebileceği, içinde argo kelimelerin olmadığı, belden aşağı esprilerin yer almadığı, değerlerimizle ilgili çok güzel mesajların olduğu bir film. Eğlenceli, dönem dönem duygusal, keyif alınan bir film oldu. İnşallah izleyicilerimizin de beğeneceğini umut ediyoruz. Sinemada bu tür filmlere de ihtiyaç var. Komedi ve dram tabii ki olması gerekiyor. Bu birleştirici bir film. Bugünlerde toplumsal olarak da bu birleştiriciliğe ihtiyacımız var. Bir taraftan da filmdeki görüntüler Üsküp'te çekildi. Türkçe'nin konuşulduğu Türkiye'nin dışında bir coğrafya var. Buralarda da hala bizim dilimiz konuşuluyor. Turizm anlamında da çok güzel yerler. Filmdeki görüntüleri gördükten sonra izleyiciler belki yurt dışı ziyaretlerinde o bölgeye de zaman ayırabilecek."
Filmde Adem karakterini canlandıran başrol oyuncusu Tarık Ünlüoğlu da kendisinin de filmi ilk kez izlediğini aktararak, "Yapanların ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. İnşallah daha iyilerini de yapabiliriz. Seyircinin de beğeneceğini umuyorum. Sevgisiyle, hüznüyle, gayet doyurucu olmuş. Çok keyifli. Samimi bir hayat yansıyor filmde. Keşke hep böyle filmler olsa." değerlendirmesinde bulundu.
Gösterime, yönetmen Onur Tan'ın ile oyuncular Beren Gökyıldız ve Ömer Tan da katıldı.
- Çekimleri Makedonya ve İstanbul'da gerçekleştirildi
Çekimleri Makedonya ve İstanbul'da gerçekleştirilen filmde, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Beren Gökyıldız, Kenan Çoban, Filiz Ahmet, Yunus Emre Yıldırımer, Melissa Yıldırımer ve Ömer Tan rol aldı.
Big Play Entertainment (2D Medya)/ Sertaç Demirtaş, Yusuf Karataş yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan filmin konusu şöyle:
"Güneşin yaktığı, suyun boğduğu, havanın dondurduğu ancak Balkan topraklarının henüz üstünü örtmeyi beceremediği kadar büyük bir sevdanın masalı Bal Kaymak. Yaylanın bir ucundan diğerine bütün köyü ortadan ikiye bölen ve kavuşması imkansız görünen bu masalın kahramanları ise Adem, Havva ve Bade. Kalbinde güzel, renkli ve saf bir dünya kurmayı başaran küçük Bade için hayatın bütün kavgaları başka dünyalarda başka yerlerde oluyor.
Bade, çalışkan arılarıyla ve kocaman köpeğiyle dünyanın en iyi balını üreten aksi, huysuz, geçimsiz, sert bir dede ve sevimli keçileri ve oğlaklarıyla dünyanın en iyi kaymağını yapan inatçı, kızgın, küsmüş bir nine arasında kendisine kalacak sıcak bir yuva bulamayan, sevgiye, meleklere ve iyiliğe inanan küçük bir kız çocuğu. Dede ve nine arasında esen sert rüzgarlara direnen Bade ile kendisi kadar küçük ama zekası, kuvveti ve çalışkanlığıyla yaylada haklı bir ün kazanan arkadaşı Ömer, izleyiciyi yeni bir masala ve maceraya, uzakta kalmış çocukluk yıllarına yolculuğa çıkaracak."
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