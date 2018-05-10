"Bal Kaymak" adlı film vizyona girmek için gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin de yönetmenliğini yapan Onur Tan'ın yazıp yönettiği "Bal Kaymak" isimli film, 18 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak.

Filmin Kanyon AVM'de gerçekleştirilen basın gösteriminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Sertaç Demirtaş, filmi defalarca daha izleyebileceğini belirterek, "Bu herhalde 200'ün üzerindeki izleyişim. Gerçekten öyle. Her karesini artık ezbere biliyoruz. Çünkü üstünde çok iyi çalışıp, ince eleyip sık dokuduk. Yani müziğinden bütün karelerine kadar çok naif bir film." dedi.

Demirtaş, filmin tam olarak Yeşilçam tadında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her ailenin rahatlıkla izleyebileceği, içinde argo kelimelerin olmadığı, belden aşağı esprilerin yer almadığı, değerlerimizle ilgili çok güzel mesajların olduğu bir film. Eğlenceli, dönem dönem duygusal, keyif alınan bir film oldu. İnşallah izleyicilerimizin de beğeneceğini umut ediyoruz. Sinemada bu tür filmlere de ihtiyaç var. Komedi ve dram tabii ki olması gerekiyor. Bu birleştirici bir film. Bugünlerde toplumsal olarak da bu birleştiriciliğe ihtiyacımız var. Bir taraftan da filmdeki görüntüler Üsküp'te çekildi. Türkçe'nin konuşulduğu Türkiye'nin dışında bir coğrafya var. Buralarda da hala bizim dilimiz konuşuluyor. Turizm anlamında da çok güzel yerler. Filmdeki görüntüleri gördükten sonra izleyiciler belki yurt dışı ziyaretlerinde o bölgeye de zaman ayırabilecek."