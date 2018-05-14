"Bal Kaymak" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin de yönetmenliğini yapan Onur Tan'ın yazıp yönettiği "Bal Kaymak" isimli filminin galası, film ekibinin yanı sıra, ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti. Kanyon AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetmen Tan, filmi izlemeye gelenlere teşekkür ederek,

“Uzun yıllardır ana akım Türk sinemasında eksikliğini hissettiğimiz sıcak, neşeli, yeri geldiğinde hüzünlendiğiniz ama ağlatmak istemediğimiz bir film. Hayatın içinden, gerçek, sıcak, samimi, mutluluğu arayan insanların hikayesini çekmek istedik. Sonunda gerçek mutluluğun sizi gerçekten seven bir aile olduğunu anlatmaya çalıştık. Bizimle beraber hem gülüp hem eğlenerek bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederiz." dedi. Başrol oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, samimi ve vicdanlı bir film çektiklerini ifade ederek, "İşin temeli, dünyadaki bütün işlerin temeli bence samimiyettir. Samimi olursanız problem yok demektir. Biz öyle bir şey yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Filmin tüm dünya izleyicisine hitap ettiğine işaret eden Ünlüoğlu, şunları söyledi: "Bu Türkçe konuşan bir dünya filmi. Çünkü dünyada da böyle problemler var. Ailenin artık yıkılmakta olduğu bir dünya var. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileyi ciddi bir şekilde yeniden ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu galiba öyle bir şey oldu. Zannediyorum başarılı da olduk. Çünkü hepimiz, başta rejisörümüz ve senaristimiz Onur Tan ve biz oyuncular bu hikayeye inandık. Bunun gerçekleşmesi için de elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Çok kısa bir zamanda yaptık ve sadece samimiyetimizden dolayı başarılı olduğumuzu düşünüyorum." "Havva" karakterini oynayan Sabina Toziya, çekimlerin Makedonya'da gerçekleştiğini aktararak, çok güzel bir film olduğunu ve izleyenlerin çok beğeneceğini söyledi. - "Balkanlarda bal kaymak gibi bir film yaptık" Oyuncu Filiz Ahmet de çekimler sırasında çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını dile getirerek, "İnşallah siz de mutlu olursunuz. Siz de eğlenirsiniz filmi izlerken. Balkanlarda bal kaymak gibi bir film yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde "Asker" adlı karakteri oynayan Kenan Çoban, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "yolu açık, gişesi bol olsun" temennisinde bulundu. Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız da çok güzel bir film olduğunu ve çok eğlendiklerini dile getirerek, "Çekimler çok iyiydi. Eğlenceli geçti. Herkes çok eğlendi. Çok sevindik. Ekibimiz de çok başarılı. Bir de Dobro (köpek) vardı ve onunla çok eğlendik." ifadelerini kullandı. Filmi izlemeye gelenler arasında yer alan oyuncu Sinan Albayrak da "Bal Kaymak'ın aile filmi olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: "Çok ucuza kaçılmış, basit yapımlarla insanları kandıracak filmler yapılıyor bu sıralarda. Onur Tan'ın filmi hem aile sıcaklığı veriyor hem de hikayesi itibariyle insanlara bir kalite ve zevki aynı anda sunacak. Ben çok umutluyum bu filme dair. Keyifle izleyeceğimizi düşünüyorum." Oyuncu Şevket Çapkınoğlu da filmde sıcak bir aile ortamının yansıdığına dikkati çekerek, "Eski Türk filmleri tadında, samimi, duygusal ve eğlenceli bir film olmuş. Ekipteki oyuncuları ve yönetmeni daha önceki işlerinden de zaten tanıyoruz. Bu ekibin iyi bir filme imza atacağını düşünüyorum. Gişesi bol olsun." şeklinde görüşlerini dile getirdi.