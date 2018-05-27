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"Bal Kaymak" oyuncuları filmi sinemaseverlerle izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Yönetmen Onur Tan: - "Bu film hakkında binlerce güzel yorum geldi"

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Tan'ın üstlendiği "Bal Kaymak" isimli filmin oyuncuları filmi, sinemaseverlerle izledi.

Cevahir AVM'deki sinemada gerçekleştirilen gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Tan, mutluluğu arayan insanların filmi, gerçek mutluluğun nerede olduğunu keşfetme amacıyla izleyebileceklerini söyledi.

Tan, filme ilişkin yapılan yorumlara değinerek, "Güzel olan şey ise bu film hakkında binlerce güzel yorum geldi. Bir tane bile seyirci gözünden hakikaten olumsuz eleştiri gelmedi." dedi.

- "Bal kaymak tadında bir film oldu"

Filmde "Havva" karakterini oynayan Sabina Toziya da güzel bir filmin ortaya çıktığına işaret ederek, "Bal kaymak tadında bir film oldu. İnşallah seyircisi de fazla olacak." ifadesini kullandı.

Oyuncu Melissa Yıldırımer de filme ilişkin güzel tepkiler aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Önemli bir iş yaptığımıza inanıyorum, samimi bir aile filmi olarak ve bunun tepkilerini sosyal medya üzerinden alıyoruz. İzleyiciler 'Çok güldük, çok ağladık' diyorlar. Herkes çok sıcak bakıyor. Tarık ağabeyin de dediği gibi Türkçe konuşan bir dünya filmi olmuş. Şu an için mutluyuz. Umarım daha çok seyirciye ulaşır."

Oyuncu Ömer Tan ise film için büyük çaba gösterdiklerini kaydederek, "Emeklerimiz boşuna gitmediği için ve bu filmi izleyerek bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çekimleri Makedonya ve İstanbul'da gerçekleştirilen film, iyi kalpli küçük "Bade" karakterinin, bir dargın bir barışık olan dedesi ve ninesiyle geçirdiği yayla günlerine odaklanıyor.

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Bal Kaymak

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