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"Bal Kaymak" oyuncuları, filmi sinemaseverlerle seyredecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

"Bal Kaymak" oyuncuları, filmi sinemaseverlerle seyredecek

İSTANBUL (AA) - "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin de yönetmenliğini yapan Onur Tan'ın yazıp yönettiği "Bal Kaymak" isimli filminin oyuncuları, sinemaseverlerle birlikte filmi izleyecek.

Cevahir AVM'deki sinemada, yarın 17.25'te gerçekleşecek gösterimine, yönetmen Tan'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu ve Sabina Toziya ile çocuk oyuncular Beren Gökyıldız ve Ömer Tan katılacak.

Çekimleri Makedonya ve İstanbul'da gerçekleştirilen filmin konusu şöyle:

"Güneşin yaktığı, suyun boğduğu, havanın dondurduğu ancak Balkan topraklarının henüz üstünü örtmeyi beceremediği kadar büyük bir sevdanın masalı Bal Kaymak. Yaylanın bir ucundan diğerine bütün köyü ortadan ikiye bölen ve kavuşması imkansız görünen bu masalın kahramanları ise Adem, Havva ve Bade. Kalbinde güzel, renkli ve saf bir dünya kurmayı başaran küçük Bade için hayatın bütün kavgaları başka dünyalarda başka yerlerde oluyor.

Bade, çalışkan arılarıyla ve kocaman köpeğiyle dünyanın en iyi balını üreten aksi, huysuz, geçimsiz, sert bir dede ve sevimli keçileri ve oğlaklarıyla dünyanın en iyi kaymağını yapan inatçı, kızgın, küsmüş bir nine arasında kendisine kalacak sıcak bir yuva bulamayan, sevgiye, meleklere ve iyiliğe inanan küçük bir kız çocuğu. Dede ve nine arasında esen sert rüzgarlara direnen Bade ile kendisi kadar küçük ama zekası, kuvveti ve çalışkanlığıyla yaylada haklı bir ün kazanan arkadaşı Ömer, izleyiciyi yeni bir masala ve maceraya, uzakta kalmış çocukluk yıllarına yolculuğa çıkaracak."

Kenan Çoban, Melissa Yıldırımer, Yunus Emre Yıldırımer ve Filiz Ahmet'in de rol aldığı filmin senaryosu da Onur Tan'ın imzasını taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bal Kaymak Beren Gökyıldız Onur Tan sinema Tarık Ünlüoğlu

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