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"Bal ormanları Türkiye'yi dünya ikincisi yaptı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Şu ana kadar ülkenin birçok noktasında 407 bal ormanı kurduk. İnşallah arıcılarımızın talep ettiği ve uygun olan her yerde yine bal ormanları kurmaya devam edeceğiz" - "Kurduğumuz bal ormanları sayesinde ülkemiz dünyada bal üretiminde altıncı sıradan ikinci sıraya yükseldi. Türkiye, Çin'den sonra bal üretiminde dünyada ikinci sırada"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, son dönemde kurulan bal ormanları sayesinde Türkiye'nin Çin'den sonra bal üretiminde dünyada ikinci sıraya geldiğini söyledi.

Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman köylülerinin ekonomik gelirlerini yükseltmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek için geliştirdikleri projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Gelir getirici, ekonomiye katkı sunacak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karacabey, bu çerçevede özellikle bal ormanlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ülkenin dört bir yanına bal ormanları kurulduğunu anımsatan Karacabey, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ülkenin birçok noktasında 407 bal ormanı kurduk. İnşallah arıcılarımızın talep ettiği ve uygun olan her yerde yine bal ormanları kurmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz bal ormanları sayesinde ülkemiz dünyada bal üretiminde altıncı sıradan ikinci sıraya yükseldi. Türkiye, Çin'den sonra bal üretiminde dünyada ikinci sırada."

- "3 bin 700 köyümüzde gelir getirici orman kurduk"

Gelir getirici çalışmalar noktasında bal ormanlarıyla kalmadıklarını aktaran Karacabey, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 5 bin köye gelir getirici orman kurulması talimatıyla şu ana kadar 3 bin 700 köyümüzde gelir getirici orman kurduk, inşallah bu sayıyı 5 bine tamamlayacağız. Talep gelmesi halinde 5 binin de üzerine çıkacağız." dedi.

Yaz mevsimi geldiğini vurgulayan Karacabey, "Vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda duyarlı olmaya devam ediyorum. Gördükleri ilk yangın olayında 177 ihbar hattına haber vermelerini özellikle istirham ediyorum." uyarısında bulundu.

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bal ormanı Bilecik orman

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