HABER

Bala'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi

Ankara'nın Bala ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.

Köseli Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı zarar gördü.

Mahalle muhtarı Satılmış Öztürk, otomobiliyle hareket halindeyken fırtınaya yakalandığını belirterek, "Arabayla giderken gökyüzünde siyahlık oluştuğunu gördüm. Yağmur geldiğini sandım. O arada aniden gelen şiddetli rüzgar nedeniyle arabam havalanıp yere çarptı. Gökyüzüne baktığımda rüzgarın hortum oluşturduğunu ve köye doğru ilerlediğini gördüm." dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle mahallelerindeki ev ve ahırların çatılarının uçtuğunu anlatan Öztürk, olayda yaklaşık 70 yapının hasar gördüğünü, can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Görgü tanıklarından İskender Uslu da evinin önünde oturduğu sırada şiddetli rüzgarın köylerine doğru geldiğini ve etrafta ne varsa uçurduğunu gördüğünü belirterek, ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu, ağaçların yıkıldığını, saman balyalarının devrildiğini söyledi.

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldıSon dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Tüp mide ameliyatından sonra ölen kızının evrakını görmek istiyorTüp mide ameliyatından sonra ölen kızının evrakını görmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bala köseli mahallesi şiddetli rüzgar

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Diğer Haberler
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.