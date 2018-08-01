Bala'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ankara'nın Bala ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.

Köseli Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı zarar gördü.

Mahalle muhtarı Satılmış Öztürk, otomobiliyle hareket halindeyken fırtınaya yakalandığını belirterek, "Arabayla giderken gökyüzünde siyahlık oluştuğunu gördüm. Yağmur geldiğini sandım. O arada aniden gelen şiddetli rüzgar nedeniyle arabam havalanıp yere çarptı. Gökyüzüne baktığımda rüzgarın hortum oluşturduğunu ve köye doğru ilerlediğini gördüm." dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle mahallelerindeki ev ve ahırların çatılarının uçtuğunu anlatan Öztürk, olayda yaklaşık 70 yapının hasar gördüğünü, can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Görgü tanıklarından İskender Uslu da evinin önünde oturduğu sırada şiddetli rüzgarın köylerine doğru geldiğini ve etrafta ne varsa uçurduğunu gördüğünü belirterek, ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu, ağaçların yıkıldığını, saman balyalarının devrildiğini söyledi.

