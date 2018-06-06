HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Balayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

BALAYI için KKTC'de gelen çiftten, uyuşturucu hap ile yakalanan Ümit K.'ye 25 gün hapis cezası verildi.

Balayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacak

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BALAYI için KKTC'de gelen çiftten, uyuşturucu hap ile yakalanan Ümit K.'ye 25 gün hapis cezası verildi.
Ercan Havaalanı’nda özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.
Mahkemede suçunu kabul eden Ümit K., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede konuşan polis yetkilisi, Ümit K.'nin KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Yargıç Rauf Kürşad da Ümit K.'nin '25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi'ne karar verdi.
Ümit K.'nin 25 gün sonra sınır dışı edilmesi bekliyor. KKTC yasalarına göre uyuşturucudan hapis cezası alanlar sınır dışı ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Balayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacakBalayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacak

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Durdurmak istediği sürücü gaza basında kaputta asılı kaldıDurdurmak istediği sürücü gaza basında kaputta asılı kaldı
Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.