Balbey, gelecek ay Koruma Kurulu’na gidiyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili talep toplama sürecinin sonuna geldiklerini, hak sahiplerinin yüzde 60’ının ön protokol imzaladığını, yenileme projesinin bu talepler doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. Türel, önümüzdeki ay Koruma Kurulu’na gideceklerini de açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının 4’üncüsü düzenlendi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Balbey Kentsel Yenileme Projesi Planlama Başdanışmanı Prof. Dr. Zekai Görgülü, Balbey Kentsel Yenileme Projesi Uzlaşı Yönetimi Başdanışmanı Selim Oktar, ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Tahılpazarı Mahalle Muhtarı Bayram Korkmaz, Yüksekalan Mahalle Muhtarı Yüksel Şen ve Balbey sakinleri katıldı.

“Ön protokolde nasıl bir Balbey isteniyor”

Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nde gelinen noktayı ve bundan sonraki süreci anlatan Başkan Türel, Türkiye’de konusunun uzmanı bir ekiple çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, içerisinde sit alanı da bulunan bir bölgede bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türel, yaklaşık 3 aydır bölge sakinlerinden nasıl bir Balbey istediklerini öğrenmek için ön protokol yaptıklarını hatırlatarak, “Biz ön protokol topladık. Bu ön protokol hiçbir hukuki hak teslimi içermiyor. Sadece ve sadece sizlerin ileride bu plan gerçekleştiğinde evde mi oturmak istersiniz, ticarethane mi istersiniz, nasıl sahip olmak istersiniz noktasındaki kanaatlerinizi öğrenelim, bu planımızı sizin arzunuza göre yapalım diye bu talepleri aldık” dedi.

“Halkın yüzde 60’ı ön protokol verdi”

Bölge halkının yüzde 60’a yakınının ön protokol verdiğini açıklayan Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimse bu ön protokolleri imzalamak zorunda değil. İmzasını veren de çekebilir. Almış olduğumuz yüzde 60’lık ön protokoldeki vatandaşlarımızın taleplerine göre bir plan yapacağız ve buradan projeye gideceğiz. Dolayısıyla yüzde 40’ın bu ön protokollerdeki fikrini öğrenemediğimiz için bu yüzde 40’ın talebini planlarda değerlendirme şansımız olmayacak. Mesele bu. Biz sizin yol haritasına göre bir iş yapmak için ön protokolle taleplere göre bir iş çıkaralım istiyoruz ama bana proje soruyorsunuz. Önce bana neyi nasıl istediğinizi söyleyin ki projeyi karşınıza çıkaralım. Ben önümüzdeki ay Koruma Kurulu’na gidiyorum. Burada imar planı ne olacak sorusu bitecek. Kurulumuz onaylarsa bu plana göre de projeyi yapacağız.”

"Söz sizin"

Balbey’de sona bu kadar yaklaşmışken biz olmayı başarmanın ve birlikte hareket etmenin projenin bir an önce bitmesini sağlayacağını ifade eden Başkan Türel, “Size istemediğiniz bir şeyi zorla kabul ettirmem. Bir kişiye bile mahcubiyet duyacaksam belediye başkanlığı yapmam. Bunu söyledim. Biz ne dedik, ‘Söz de karar da milletin’. Benim de bu konuda size son sözüm budur” dedi.

"Kimsenin hakkını zayi etmeyiz"

Konuşmasının ardından vatandaşların sorularını ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Menderes Türel, hak mahrumiyeti oluşmayacağını belirterek, “Hakkınız neyse onu sonuna kadar kullandırırız. 1 kuruşunuzu zayi etmeyiz. Hakkınız olandan 1 kuruş fazlasını da vermeyiz” şeklinde konuştu.

"Değer artışı olacak"

Başkan Türel, kira yardımı konusunda gelen taleplere ise şu yanıtı verdi: “Biz Kentsel Dönüşüm değil, Kentsel Yenileme yapıyoruz. Yasalarımızda da yenileme projelerine kira yardımı verilmiyor. Haklısınız proje boyunca bir kira külfeti altına gireceksiniz ama bunun karşılığında alacağınız değer artışı ziyadesiyle sizi mutlu edecek. Bizim Balbey sakinlerinin mutlu olmasını sağlamaktan başka bir amacımız yok.”

“Sosyal yaşam alanı”

Balbey Kentsel Yenileme Projesi Planlama Başdanışmanı olan Şehir Planlana Uzmanı Prof. Dr. Zekai Görgülü ise vatandaşın teknik açıklama gerektiren sorularını yanıtladı. Herkesin hak mahrumiyeti konusuna takıldığını söyleyen Görgülü, “Kimse bize yeşil alan, spor sahası, yeni muhtarlık binası, anaokulu, park yapacak mısınız? diye sormuyor. Biz bir kısmı sit alanı olan Balbey’de çıkarabildiğimiz kadar sosyal donatı alanı yapalım istiyoruz. Yeni proje içerisinde tabi ki ticaret, sosyal donatı olabilir ama Kaleiçi’nde olduğu gibi eğlence mekanları düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.

"Sit alanınına eziyet olmayacak"

Süreç boyunca yaşanabilecek teknik sorunlar olabileceğini ancak bunların kurulacak doğru iletişimle aşılabileceğinin altını çizen Görgülü,“Biz sizi, siz bizi yok saymaya çalışırsak bu süreç yürür mü? Zor bir işin altına girdiğimizi biliyoruz. Sit alanına eziyet etmek hiçbirimizin aklından geçmez. Balbey’de sit alanı sonuna kadar korunacak, alt yapı yeniden düzenlenecek, rölevelere başlandı. Bu planda yaşayan tasarımlar olmasını istiyoruz. Balbey’de çeperi kurtarmadan sit alanını kurtarma şansımız yok.”dedi.