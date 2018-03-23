Balcıbük’ten Göç’ün 90’ıncı yılında Avcılar’da ‘Firuzköy Göç Anıtı’ açıldı

Avcılar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Firuzköy Göç Anıtı’ ile Bulgaristan’ın Ortaköy’üne bağlı Balcıbük köyünden göçerek Firuzköy’e yerleşen Türkler’in hikayesi Ali Akverdi Parkı’nda ebedileşti.

Balcıbük’ten Avcılar’a Göçün 90’ıncı yılı etkinlikleri çerçevesinde Firuzköy Vakfı ile birlikte düzenlenen açılış törenine Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Firuzköy Vakfı Başkanı Hasan Değirmenci, Firuzköy Mahalle Muhtarı Meral Akverdi , Avcılar Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, ve çok sayıda Avcılarlı katıldı.

Törende konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Başkanı Dr. Handan Toprak Benli anıtın Avcılar’da barış ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek ; “1928 yılı Aralık ayında, karda kışta zorlu bir yolculuktan sonra Bulgaristan’ın Ortaköy’üne bağlı Balcıbük köyünden yollara düşerek Firüzköy’e ulaşan, Avcılarımızın özünü, çekirdeğini oluşturan Firuzköylülerimizin göç hikayesi bu anıtla anlatılarak taçlandırılmıştır” dedi.

Toplumsal ve tarihi duyarlılıklara karşı hassasiyeti ile tanınan Başkan Toprak ‘Firuzköy Göç Anıtı’na dair şunları söyledi: “Anıta baktığımızda şunları görmekteyiz. 1928’de, yüreklerinde kutsal kesim taşı, ellerinde fidanları, barış ve sevginin sembolü güvercin kanadında Avcılarımıza gelerek Firüzköyümüze yerleşirler. Onlar ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yolundan giden bir halktır ve bu anlamda Avcılarımızın temelini sağlam atmışlardır” dedi.

Kardeşlik Fidanları Toprak İle Buluştu

Törenin ardından anıt açılışının 21 Mart Nevruz Bayramına denk gelmesi sebebi ile kardeşliğin, barışın kök salması ve çocukların meyveleri dalından yiyebilmeleri dilekleri ile meyve ağacı fidanları toprakla buluşturuldu. Daha önce de Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli öncülüğünde, Yunanistan’ın Kayalar Bölgesinden 1923 yılında Türkiye’ye göç edenlerin anısı ve mübadelenin 93’üncü yıldönümünde Ambarlı Mahallesi’ndeki ‘Köy İçi Mevkii’ndeki bazı evler, aslına uygun olarak yeniden restore edilerek, iki ülke halkının ellerinde yükselen Türkiye’yi simgeleyen Mübadil Anıt’ı yapılmıştı.