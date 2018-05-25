Baldızını öldüren zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, "doldur boşalt" yaptığı tabancasının ateş alması sonucu baldızını vuran zanlı, "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde ikamet eden H.A'nın (45) "doldur boşalt" yaptığı tabancası ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Selim Buse Balcı'nın (21) sırtına isabet etti.
Ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece, "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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