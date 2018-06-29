Bali'de Agung Yanardağı'ndaki hareketlilik

Yanardağdan dün akşam çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştığını bildiren Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge halkına yanardağ civarında faaliyette bulunmaktan kaçınmaları ve belli bölgeler için maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) da adanın batısında bulunan Doğu Cava'daki Banyuvangi ve Jember kentlerindeki havalimanlarından uçuşların yanardağdaki hareketlilik nedeniyle bugün geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Bali'deki havalimanının yetkilileri, yanardağdan püsküren kül ve dumanın olumsuz etkisiyle bölgedeki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nın bugün geçici süreyle uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyette olan Agung Yanardağı'ndan püsküren kül ve duman nedeniyle Bali ve Doğu Cava'daki havalimanlarının geçici süreyle uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Bali'deki yetkililerin uyarı bildirimleri üzerine de Avustralya'daki kentler ile Bali arasında seferleri olan "Jetstar" ve "AirAsia" havayolu şirketleri internet sitelerinden tedbir amacıyla iki yönlü uçuşlarını iptal ettikleri bilgisini paylaşmıştı.

Kasım ayında yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avustralya'daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu. Hükümet, eylül-aralık aylarında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.



