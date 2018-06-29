Bali’de Agung Yanardağı’ndaki hareketlilik

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Bali Adası’nda Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından uçuşlara kapatılan Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nın tekrar açıldığı bildirildi.
Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı yetkilileri, uçuş sahasını olumsuz etkileyen durumunun ortadan kalkması üzerine havalimanının tekrar faaliyete geçmesi kararı aldıklarını duyurdu.
Havalimanının yaklaşık 12 saat uçuşlara kapalı kalması nedeniyle iç ve dış hatlarda 300’den fazla uçuş iptal edilmiş, 27 binden fazla yolcu durumdan olumsuz etkilenmişti.
Bu arada yetkililer, yanardağ civarındaki tehlikeli bölgede yaşayan yaklaşık 400 kişinin de güvenli tahliye edildiğini kaydetti.
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın yaklaşık 2 bin metreye kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı. Merkez, bölge halkına yanardağ civarında faaliyette bulunmaktan kaçınmaları ve maske kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kasım ayında da yanardağdan püsküren duman ve külün uçuşlara engel olması sonucu on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avustralya'daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu. Hükümet, eylül-aralık aylarında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu açıklamıştı.
Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
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