HABER

Bali'de halka yanardağ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

Agung Yanardağı’nın kül ve duman püskürmesi nedeniyle bölge halkından "maske kullanmaları" istendi - Bazı havayolları Bali seferlerini iptal etti

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan Agung Yanardağı’nın yeniden kül ve duman püskürtmesi nedeniyle bölge halkı "maske kullanmaları" konusunda uyarıldı.

Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağdan püsküren kül ve duman nedeniyle bölge halkına yanardağ civarında faaliyette bulunmaktan kaçınmaları ve belli bölgeler için maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Yanardağdan çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştığını açıklayan PVMBG, alarm durumunun ise halen 3. seviyede olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililer de şu ana kadar riskli alanlarda yaşayan yaklaşık 300 kişiyi önlem amacıyla güvenli bölgelere yerleştirdiklerini bildirdi.

Öte yandan Bali’deki havalimanı yetkilileri, uçuşları engelleyici bir durum olmasına karşı havayolu şirketlerine uyarı bildirimi yaparken, şu an için uçuşlarda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.

Avusturalya’daki kentler ile Bali arasında seferleri olan ‘’Jetstar’’ ve ‘’AirAsia’’ havayolu şirketleri ise internet sitelerinden tedbir amacıyla iki yönlü uçuşlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Kasım ayında yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avusturalya’daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu. Hükümet, eylül ile aralık arasında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu belirtmişti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
agun yanardağı Bali PVMBG uçuş

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.