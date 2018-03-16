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Bali'de yarın hayat duracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 06:40 | Son Güncelleme

Bali Adası'nda Hinduların "sessizlik bayramı" dolayısıyla turistler dahil hiç kimse sokağa çıkamayacak

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bali Adası, Hinduların "sessizlik bayramı" nedeniyle sessizliğe bürünecek.

Hindu nüfusunun yoğun yaşadığı adada yerel dilde "Nyepi" olarak bilinen sessizlik kutlamaları kapsamında yarın 24 saat süreyle turistler dahil kimse sokağa çıkamayacak.

Gün boyu tüm uçuşların iptal edileceği ve cep telefonlarına internet erişiminin de kesileceği Bali'de sokaklarda sadece herkesin kurallara uymasını sağlamakla görevli "Pecalanglar" devriye gezecek.

"Şeytanın yeryüzüne inişini" simgelediğine inanılan "Nyepi" kutlamalarında Hindular, kötü şans ve uğursuzlukları kovmak için konuşma, eğlenme ve elektrik kullanımı gibi günlük yaşam aktivitelerinden bir gün süreyle uzak duracak.

Öte yandan, ülkede turistlerin en uğrak yeri olan Bali Adası'ndaki sessizlik bayramı yasaklarından kaçmak isteyen turistler, genellikle bölgeye yakın olan Lombok Adası'na geçiyor.

Yarın için aydınlanmanın mumlarla yapılacağı adada, acil durumlar için de hastane gibi bazı kamu kurumları hizmet verecek.

Adadaki Hindular, kötü düşünce ve duygulardan arındıklarına inandıkları "Nyepi" gününü, yeni yıla giriş olarak kabul ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bali Endonezya Nyepi sessizlik günü

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