Balık atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

Ordu Üniversitesince (ODÜ) gerçekleştirilen çalışmayla balık atıkları, hayvansal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak geri dönüşüme kazandırılacak.

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından balık atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Balık atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışma sonucu, balık protein hidrolizatlarının ticari ürün olarak fonksiyonel gıda, hayvansal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak kullanıldığı gibi tıp ve farmakoloji alanında da değerlendirileceği sonucuna ulaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmanın, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Tokur danışmanlığında yürütüldüğünü belirtti.

ODÜ'nün, bölgesinde bilginin üretildiği bir merkez konumunda bulunduğunu belirten Yarılgaç, çalışmadan elde edilen sonucun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.