Balık atıkları geri dönüşüme kazandırılacak

Ordu Üniversitesince (ODÜ) gerçekleştirilen çalışmayla balık atıkları, hayvansal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak geri dönüşüme kazandırılacak.
ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından balık atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Balık atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışma sonucu, balık protein hidrolizatlarının ticari ürün olarak fonksiyonel gıda, hayvansal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak kullanıldığı gibi tıp ve farmakoloji alanında da değerlendirileceği sonucuna ulaşıldı.
Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmanın, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Tokur danışmanlığında yürütüldüğünü belirtti.
ODÜ'nün, bölgesinde bilginin üretildiği bir merkez konumunda bulunduğunu belirten Yarılgaç, çalışmadan elde edilen sonucun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Yarılgaç, balık atıklarının geri dönüşüme kazandırılması noktasında çalışma yürüten akademisyenleri kutlayarak, şunları kaydetti:
"Balık atıklarının kontrol altına alınarak kirlilik unsuru olmaktan ziyade yüksek potansiyele sahip geri dönüşüm kaynakları olarak değerlendirilmesi, ülke ekonomileri açısından katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar dünya genelinde son yıllarda giderek artmaktadır. Bu sebeple su ürünleri sektörü, atık yönetimine yönelik bilinçli politika oluşturarak su ürünleri atıklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaları ülke genelinde artırmayı ilke edinmeli ve bu atıklar ekonomik alanda kazanç sağlanacak ürünlere dönüştürülmelidir."
Üniversitenin kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara ağırlık verdiğinin altını çizen Yarılgaç, ODÜ'nün, Türkiye'deki üretim çeşitliliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerini gerek bölge odaklı tarımsal ürünler gerekse su ürünleri üzerinden sürdürmeye devam ettiğini aktardı.
Yarılgaç, bu kapsamda atıkları ortadan kaldırma ve geri dönüşüm yöntemleri üzerine çalışmalarını sürdüren Tokur ile Öğretim Görevlisi Koray Korkmaz'a ülkedeki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.
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