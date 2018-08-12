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Balık avlarken arkadaşının zıpkını beline saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

Balık avlarken arkadaşının zıpkını beline saplandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde avlandıkları sırada arkadaşının zıpkını beline saplanan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla denize balık tutmaya giden kişi, av sırasında belinde acı hissetti.

Arkadaşının fırlattığı zıpkın beline saplanan kişi, tedavi amacıyla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerince kesilen zıpkının vücuda saplanan kısmı da ameliyatla çıkarıldı.

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Mersin zıpkın

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