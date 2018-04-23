Balık tutarken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Aydın Karpuzlu’da bulunan Yaylakavak Barajı’na balık tutmaya giden bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu Mahallesi’nde yaşayan Dursun Yıldız hafta sonunda arkadaşları ile birlikte balık tutmak için ilçe merkezinde 5 kilometre mesafede bulunan Yaylakavak Barajı’na gitti. Bir süre baraj gölü kenarında balık tutmak için bekleyen Dursun Yıldız’ın fenalaştığını gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis’i arayıp yardım istedi. Bölgeye giden ambulansla hastaneye kaldırılan Dursun Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.