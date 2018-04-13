Balık tutmak için girdiği çayda boğuldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Coşkun (18) ve üç arkadaşı, balık tutmak için ilçeye bağlı Duranlar Mahallesi'ndeki Sultansuyu Çayı'na gitti. Coşkun, burada balık tutmak için ağı bağlarken dengesini kaybederek suya düştü ve kısa sürede gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, çayda arama çalışması başlattı.

Sualtı ekiplerinin yaptığı aramada Coşkun'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan Coşkun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.