Balıkçılar av sezonunu değerlendirdi

Sinop’ta balıkçılar, av sezonunun bitmesiyle birlikte teknelerini limana çekti.

1 Eylül’de başlayan ve 15 Nisan’da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, güzel bir av sezonu geçirdiklerini ve memnun olduklarını belirttiler.

Balıkçılar yaptıkları açıklamada, “Bu sene av sezonu beklediğimiz gibi geçti. Kazasız, belasız bir sezon geçirdik. Deniz ürünlerinden faydalandık çok şükür. Denizde yanlış avlanmaktan kaçındık. Her şeyi standardına uygun yapmaya çalıştık. Kurallara uyarak avlandık. Çünkü ileri nesilleri düşünerek hareket ettik. Eylül’de başlayan sezon 15 Nisan’da sona erecek. Çok şükür. Emeğimizin karşılığını aldık. Tekneleri limana çektik. Ağlarımızı tamir ediyoruz” dediler.

“Gidişat iyi değil”

Balık sezonunu değerlendiren Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak ise iyi bir sezon geçirmediklerini savundu. Bayrak, “Yani iyi bir av sezonu geçirdik desek kendimizi kandırmış oluruz. Gidişatın da hiç hoş olacağını sanmıyorum. Bu gidişat hiç iyi değil. Muhakkak bu kirliliğin ve bu oluşan anormal gidişatın önüne geçilmesi için bir şeyler yapılması lazım. Biz balıkçılar olarak yapabileceğimiz çok fazla da bir şey yok. Ama muhakkak bu kirliliğin ortadan kaldırılması yönünde çalışmaların yapılması lazım” dedi.