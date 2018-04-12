Balıkçılar av sezonunu değerlendirdi

Sinop’ta balıkçılar, av sezonunun bitmesiyle birlikte teknelerini limana çekti.
1 Eylül’de başlayan ve 15 Nisan’da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, güzel bir av sezonu geçirdiklerini ve memnun olduklarını belirttiler.
Balıkçılar yaptıkları açıklamada, “Bu sene av sezonu beklediğimiz gibi geçti. Kazasız, belasız bir sezon geçirdik. Deniz ürünlerinden faydalandık çok şükür. Denizde yanlış avlanmaktan kaçındık. Her şeyi standardına uygun yapmaya çalıştık. Kurallara uyarak avlandık. Çünkü ileri nesilleri düşünerek hareket ettik. Eylül’de başlayan sezon 15 Nisan’da sona erecek. Çok şükür. Emeğimizin karşılığını aldık. Tekneleri limana çektik. Ağlarımızı tamir ediyoruz” dediler.
“Gidişat iyi değil”
Balık sezonunu değerlendiren Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak ise iyi bir sezon geçirmediklerini savundu. Bayrak, “Yani iyi bir av sezonu geçirdik desek kendimizi kandırmış oluruz. Gidişatın da hiç hoş olacağını sanmıyorum. Bu gidişat hiç iyi değil. Muhakkak bu kirliliğin ve bu oluşan anormal gidişatın önüne geçilmesi için bir şeyler yapılması lazım. Biz balıkçılar olarak yapabileceğimiz çok fazla da bir şey yok. Ama muhakkak bu kirliliğin ortadan kaldırılması yönünde çalışmaların yapılması lazım” dedi.
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi
Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu
Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum