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Balıkçılara 7 kilogramlık levrek sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağlarına 7 kilogramlık levrek takıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları, 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.

Kentte balıkçılık yapan Çetin Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının büyük balıkçı teknelerini kapsadığını, küçük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Av yasağı döneminde kıyıya yakın bölgede avlanan levreğin yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Yaşar, "Levrek balığı nadir olsa da ağlara takılabiliyor. Deniz levreği son yıllarda çok azaldı. Tezgahlarda daha çok havuzlarda yetiştirilen levrek yer alıyor. Avlanan levreğin kilogramı 70 liradan satışa sunuldu." dedi.

Yaşar, levreğin kilogram fiyatının yüksek olmadığını belirterek, "Vatandaşa pahalı gelebilir ancak hem nadir avlanıyor hem de sezonda değiliz. O açıdan fiyat bize göre normal. Zaten bireysel alımlardan ziyade büyük restoranlar alım yapıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çetin Yaşar levrek sinop

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