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Balıkçılara "yelkovan" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Kılıç, İstanbul Boğazı'nda avlanan balıkçıları, balıkla beslenirken oltalara yakalanan nesli tehlikede olan yelkovan kuşları konusunda uyardı

İSTANBUL (AA) - Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan yelkovan kuşlarının balıkla beslenirken oltalara takılarak yaşamını yitirdiğini belirterek, balıkçıları ve yetkilileri uyardı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yelkovan kuşlarının balıkla beslenirken oltalara yakalandığını kaydetti.

İki gündür devam eden bu olağan dışı doğa olayının yelkovan kuşlarının yaşamını tehdit ettiğini vurgulayan Kılıç, iki günde yüzlerce yelkovanın yaşamını kaybetmesinden endişe edildiğini belirtti.

Pek çok kuş gözlemcisinin bugün kuşları kurtarmak için İstanbul Boğazı'na geldiğini hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Boğaz'da balık avlayan balıkçılar, yaşanan büyük katliama rağmen balık avına ara vermiyor. Konunun engellenmesi için resmi kurumlardan ise henüz hiçbir yasaklama gelmedi ve önlem alınmadı.
Yelkovan kuşlarının nesli küresel ölçekte tehlike altında. Son iki gün içinde yaşanan yelkovan katliamı milyonlarca insanın yaşadığı bir şehirde herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Gözlemciler on dakikada 15'ten çok kuşun zaman zaman oltalara takıldığını bildiriyor. Karar vericilerin bu katliamın bir an önce önüne geçmesini talep ediyoruz. İstanbul yelkovanlara mezar olmasın."

Dicle Tuba Kılıç, yelkovanların küresel nüfusunun 15 bin 337 ila 30 bin 519 çift arasında olduğunu ifade ederek, yelkovanlar, ekim sonu kasım başında üreme alanı olan kayalık kıyılar ve açık deniz adacıklarına döndüğünü, diğer dönemlerde Karadeniz ve Akdeniz'e yayıldığını hatırlattı.

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