Balıkçılarda bayram sevinci

SİNOP (AA) - Karadenizli balıkçının yüzü Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan balık satışlarıyla güldü.

Sinop'ta, av yasağı olması nedeniyle küçük teknelerle kıyıya yakın bölgelerde avlanan az miktardaki balıklar yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükendi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle tatil için il dışından gelenlerin balık tüketiminde önemli bir artışa neden olduğunu söyledi.

Balıkçıların gelen yoğun talepleri karşılamak için uğraş gösterdiğini vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu:

"Av yasağı olması sebebiyle avlanan balık miktarı az ama talep çok. Uzun süredir balık satışlarında bir durgunluk vardı. Bunda tabii ki yükselen fiyatların etkisi oldu. Ancak bayram tatiliyle birlikte satışlar yeniden arttı. Özellikle tatilciler tezgahlar önünde yoğunluk oluşturdu. Kimileri burada yemeyi tercih ederken kimileri ise paket yaptırarak gittikleri yerlere götürüyorlar. Açıkçası balıkçılarımız gerçek anlamda bayram yaptılar. Kötü geçen sezonun ardından bu hareketlilik bizleri sevindirdi."

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise vatandaşların balığa ilgisinden son derece memnun kaldıklarını, gelen ziyaretçilere en taze balığı ikram edebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

