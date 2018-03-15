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Balıkçıların ağına 300 kiloluk köpek balığı takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de, avlanan balıkçıların ağına, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 300 kiloluk 'pamuk' cinsi köpek balığı takıldı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, avlanan balıkçıların ağına, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 300 kiloluk 'pamuk' cinsi köpek balığı takıldı.

Balıkçılar tarafından 12 kilometre açıkta yakalanan, 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki köpek balığı, Mersin Balık Pazarı'nda sergilendi. Pazara gelenler, gördükleri dev köpek balığı ile fotoğraf çektirdi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, ''Dün gece balığa çıkan 'İzollubey' isimli balıkçı teknemiz, sabaha karşı yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 300 kilogram ağırlığında 'pamuk' cinsi köpek balığı yakaladı. Normalde nisan- mayıs ayları gibi Akdeniz'e gelen köpek balığı, bu yıl havaların sıcak olması nedeniyle daha erken tarihlerde bu sularda görünmeye başladı. Yaklaşık 12 mil açıkta, 3 saatlik mücadele sonunda yakalandı, bu balık. Köpek balığı kansere iyi geldiği için balığı parçalara ayırıp, derneğimize kayıtlı olan kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıtacağız'' dedi.

Görüntüsüyle bazı kişileri de korkutan köpek balığı, pazarda ilgi odağı oldu.

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