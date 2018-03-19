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Balıkçıların ağına el bombası takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı'nda avlanan balıkçıların ağına takılan el bombası, polis tarafından etkisiz hale getirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balıkçıların ağına patlamamış el bombası takıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Barajı'nda tekneyle balık avlayan iki balıkçı, sudan çektikleri ağda el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Dalgıç polisler ve bomba imha ekibi, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından ağı sudan çekerek el bombasını etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı el bombası

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