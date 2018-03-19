Balıkçıların ağına el bombası takıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balıkçıların ağına patlamamış el bombası takıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Barajı'nda tekneyle balık avlayan iki balıkçı, sudan çektikleri ağda el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Dalgıç polisler ve bomba imha ekibi, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından ağı sudan çekerek el bombasını etkisiz hale getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!
Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu
Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!
O ülkede herkes bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bu da palalı ayin! Ritüelden sonra 'kurşun geçirmez' oluyorlar
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum