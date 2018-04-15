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Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.  Olay, saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana geldi.

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

Murat SOLAK-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.
Olay, saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna barajında meydana geldi. Balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldıBalıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldıBalıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldıBalıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı

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