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BALIKÇILARIN OLTASINA ERKEK CESEDİ TAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların oltasına bir ceset takıldı.

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların oltasına bir ceset takıldı. Cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların oltasına bir ceset takıldı. Balıkçılar, cesedi kıyıya çekti. Ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, cenaze arabası ile Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kıyıdaki ceset
-Polislerin inceleme yapması
-Cesedin taşınması
-Cenaze aracına konması
-Bir vatandaş ile röp
-Genel ve detaylar

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