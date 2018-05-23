Balıkdamı'nda kuş gözlemi

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlilerince aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişilik grup için Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki 'Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kuş gözlem etkinliği gerçekleştirildi.
Hayvanat Bahçesi görevlileri, gruba ilk olarak Türkiye'nin önemli sulak alanlarından 'Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' hakkında bilgi verdi. Aralarında çocukların da bulunduğu gruptakiler, dürbünler ve kamuflaj ekipmanıyla alanda kuş gözlemi yaptı. Yanlarında fotoğraf makinesi olanlar, kuşların fotoğraflarını çekti. Tüm alanı dolaşıp, çok sayıda kuş türünü görme imkanı bulan grup üyeleri, daha sonra gözlem kulesine çıktı. Buradan sahaya bakanlar; pelikan, sakarmeke, uzun bacak, saz delicesi, dere düdükçünü, angut, Macar ördeği, sumru, büyük ve küçük akbalıkçıl, kız kuşu, küçük karga, kuyrukkakan, tepeli toygar, tarla çintesi kuşları ve kış uykusundan uyanan Anadolu yer sincabı gözlemledi.
Eskişehir Hayvanat Bahçesi görevlileri, etkinliğin amacının çocukları ile velilerine, doğa ve yaban hayatını tanıtmak olduğunu belirterek, "Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaklaşık 240 farklı tür kuş bulunmaktadır. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan buranın korunması için hepimizin gayret göstermesi gerek. Balıkdamı’nda kuşların yanı sıra saz kedileri, su samurları, yaban domuzu, tilki, çakal ve Anadolu yer sincapları da bulunuyor" diye konuştu.
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