Balıkesir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Bir Ramazan ayının daha sonuna yaklaşıyoruz. Ramazan bayramının bitimi yaklaştıkça akıllara Ramazan bayramı ve tabii bayram namazı geliniyor. Balıkesir ili ile Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan bayramının ilk günü sabah camilere gidilecek ve cemaat ile bayram namazı kılınacak? Peki Ramazan bayramı ne zaman, ilk gün bayram namazı saat kaçta kılınacak? RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle en fazla 3 günlük bir tatil olacak. BALIKESİR ve TÜM İLLER İÇİN BAYRAM NAMAZI SAATİ | ŞEHİR | NAMAZ VAKTİ | | -------- | -------- | | Adana | 06.02| | Adıyaman | 05.48| | Afyonkarahisar | 06.17| | Ağrı | 05.24| | Aksaray | 06.04| | Amasya | 05.50| | Ankara | 06.04| | Antalya | 06.21| | Ardahan | 05.22| | Artvin | 05.25| | Aydın| 06.30| | Balıkesir | 06.25| | Bartın | 06.02| | Batman | 05.36| | Bayburt | 05.34| | Bilecik| 06.15| | Bingöl| 05.36| | Bitlis| 05.31| | Bolu| 06.07|

| Burdur| 06.20| | Bursa| 06.19| | Çanakkale| 06.30| | Çankırı | 05.59| | Çorum| 05.54| | Denizli| 06.25| | Diyarbakır | 05.40| | Düzce| 06.09| | Edirne| 06.25| | Elazığ| 05.42| | Erzincan| 05.38| | Erzurum| 05.31| | Eskişehir| 06.14| | Gaziantep| 05.53| | Giresun| 05.40| | Gümüşhane| 05.36| | Hakkari| 05.27| | Hatay| 06.00| | Iğdır| 05.20| | Isparta| 06.19| | İstanbul| 06.17| | İzmir| 06.31| | Kahramanmaraş| 05.54| | Karabük| 06.02| | Karaman| 06.10| | Kars| 05.22| | Kastamonu | 05.57| | Kayseri | 05.57| | Kilis| 05.55| | Kırıkkale| 06.02| | Kırklareli| 06.22| | Kırşehir| 06.01| | Kocaeli| 06.14| | Konya| 06.11| | Kütahya| 06.17| | Malatya| 05.46| | Manisa| 06.29| | Mardin| 05.39| | Mersin| 06.05| | Muğla| 06.29| | Muş| 05.33| | Nevşehir| 06.00| | Niğde| 06.02| | Ordu| 05.41| | Osmaniye| 05.58| | Rize| 05.31| | Sakarya| 06.12| | Samsun| 05.47| | Şanlıurfa| 05.47| | Siirt| 05.33| | Sinop| 05.49| | Şırnak| 05.32| | Sivas| 05.48| | Tekirdağ| 06.23| | Tokat| 06.48| | Trabzon| 05.34| | Tunceli| 05.40|

| Uşak| 06.21| | Van| 05.26| | Yalova| 06.17| | Yozgat| 05.57| | Zonguldak| 06.05| BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Yılda iki dini bayramımız vardır: 1) Ramazan Bayramı 2) Kurban Bayramı Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir. Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at: 1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. 2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. 3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. 4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) 5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at: 6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur. 7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI VAKTİ NEDİR? Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Yani güneşin doğuşundan yaklaşık olarak bir saat sonrasıdır. Bayram namazının ilk vakti güneşin ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükseldiği vakittir. Bu vakit de güneşin doğmasından yaklaşık 50-55 dakika kadar sonra başlar, öğle namazı vaktinin girmesinden önceki vakte kadar devam eder. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir. BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MI? Bayram namazı hutbesi, Cuma namazı hutbesinden farklı olarak namaz kılındıktan sonra okunur. Bayram namazı hutbesi aynı zamanda sünnettir. Hanefîler’e göre, bayram namazının sıhhat şartları, hutbe dışında Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbe, Cuma namazında sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan önce, bayramda ise namazdan sonra okunur. Diğer yandan Cuma namazının hükmü aynî farz olduğu halde, bayram namazının hükmü vaciptir.