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Balıkesir, Çanakkale, Gökçeada ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Balıkesir, Çanakkale, Gökçeada ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Balıkesir, Çanakkale, Gökçeada ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Balıkesir, Çanakkale, Gökçeada ve Tekirdağ çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Balıkesir Çanakkale gökçeada Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ

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