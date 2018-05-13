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Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 22 LV 002 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

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Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Balıkesir Bandırma

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