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Balıkesir, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Balıkesir, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili olan gök gürültülü sağanağın öğleden sonra kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney ve Kırklareli'nin güneybatı ilçelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı belirtildi.

Vatandaşlar ve yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edirne Kırklareli Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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