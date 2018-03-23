HABER

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti.Çanakkale Savaşında yaşananların benzerini Kilis’te yaşadıklarını belirten Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Şu anda sadece olaylar ve silahlar değişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti.
Çanakkale Savaşında yaşananların benzerini Kilis’te yaşadıklarını belirten Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Şu anda sadece olaylar ve silahlar değişti. Aynı olayın benzerini yaşıyoruz. Ama çok şükür dik durduk, dik durma ya da devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz ve biliyoruz ki, her şerde bir hayır vardır. Bu bizim milletimizin birlik ve beraberliğini birlikte yaşayıp birlikte hayat bulmamıza sebep oldu. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Balıkesir’den kalkıp buraya kadar geldiniz, yanımızda oldunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum " dedi.
Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’den Kilis’te yaşanan sıkıntıları paylaşarak azaltmak için geldiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ”Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Yıllardır Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan şer odakları var, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Devletinin küllerinden doğdu. 100 yıldan bu yana gerçekten çok ciddi mesafe aldı. Özellikle son 15 yıldır hem milli gelirimiz arttığı hem kurum ve kuruluşlarımız açısından çok güçlendik" diye konuştu
Balıkesir heyeti Belediye Başkanı Hasan Kara’ya çeşitli hediyeler verirken, Başkan Kara ise yöresel Kilis yorganı hediye etti.

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

1 / 6

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti
2 / 6

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti
3 / 6

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti
4 / 6

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti
5 / 6

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti
6 / 6

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti

Balıkesir heyetinden Kilis Belediyesine destek ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.