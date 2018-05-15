Balıkesir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin batısında yer alan Balıkesir'de imsak ve iftar vakitleri doğudaki illerimizden daha geç. Şehirde oruç tutacaklar teravih namazını kaçta kılacaklarını sabaha karşı imsak vakti kaç kalkıp sahur edeceklerini ve devamında iftar vakti kaçta merak ediyorlar. Peki ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Balıkesir'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Balıkesir için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Balıkesir ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BALIKESİR 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:04 05:47 13:11 17:03 20:23 21:59 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:02 05:46 13:11 17:03 20:24 22:00 3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:01 05:45 13:11 17:04 20:25 22:01 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:00 05:44 13:11 17:04 20:26 22:03 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:58 05:43 13:11 17:04 20:27 22:04 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:57 05:43 13:11 17:04 20:28 22:05 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:56 05:42 13:11 17:05 20:29 22:07 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:55 05:41 13:11 17:05 20:29 22:08 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:54 05:40 13:11 17:05 20:30 22:09 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:52 05:40 13:11 17:05 20:31 22:11 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:51 05:39 13:12 17:06 20:32 22:12 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:50 05:39 13:12 17:06 20:33 22:13 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:49 05:38 13:12 17:06 20:34 22:14 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:48 05:37 13:12 17:06 20:34 22:15 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:47 05:37 13:12 17:07 20:35 22:17 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:47 05:36 13:12 17:07 20:36 22:18 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:46 05:36 13:12 17:07 20:37 22:19 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:45 05:36 13:12 17:07 20:37 22:20 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:44 05:35 13:13 17:08 20:38 22:21 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:43 05:35 13:13 17:08 20:39 22:22 21 05 Haziran 2018 Salı 03:43 05:35 13:13 17:08 20:39 22:23 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:42 05:34 13:13 17:08 20:40 22:24 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:42 05:34 13:13 17:09 20:41 22:25 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:41 05:34 13:13 17:09 20:41 22:26 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:41 05:34 13:14 17:09 20:42 22:26 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:40 05:34 13:14 17:10 20:42 22:27 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:40 05:33 13:14 17:10 20:43 22:28 28 12 Haziran 2018 Salı 03:39 05:33 13:14 17:10 20:43 22:29 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:39 05:33 13:14 17:10 20:44 22:29 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:39 05:33 13:15 17:11 20:44 22:30

KULAĞIN YIKATTIRILMASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376.