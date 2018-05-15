Balıkesir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin batısında yer alan Balıkesir'de imsak ve iftar vakitleri doğudaki illerimizden daha geç. Şehirde oruç tutacaklar teravih namazını kaçta kılacaklarını sabaha karşı imsak vakti kaç kalkıp sahur edeceklerini ve devamında iftar vakti kaçta merak ediyorlar. Peki ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Balıkesir'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?
Balıkesir için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Balıkesir ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:04
|05:47
|13:11
|17:03
|20:23
|21:59
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:02
|05:46
|13:11
|17:03
|20:24
|22:00
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:01
|05:45
|13:11
|17:04
|20:25
|22:01
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:00
|05:44
|13:11
|17:04
|20:26
|22:03
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:58
|05:43
|13:11
|17:04
|20:27
|22:04
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:57
|05:43
|13:11
|17:04
|20:28
|22:05
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:56
|05:42
|13:11
|17:05
|20:29
|22:07
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:55
|05:41
|13:11
|17:05
|20:29
|22:08
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:54
|05:40
|13:11
|17:05
|20:30
|22:09
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:52
|05:40
|13:11
|17:05
|20:31
|22:11
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:51
|05:39
|13:12
|17:06
|20:32
|22:12
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:50
|05:39
|13:12
|17:06
|20:33
|22:13
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:49
|05:38
|13:12
|17:06
|20:34
|22:14
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:48
|05:37
|13:12
|17:06
|20:34
|22:15
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:47
|05:37
|13:12
|17:07
|20:35
|22:17
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:47
|05:36
|13:12
|17:07
|20:36
|22:18
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:46
|05:36
|13:12
|17:07
|20:37
|22:19
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:45
|05:36
|13:12
|17:07
|20:37
|22:20
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:44
|05:35
|13:13
|17:08
|20:38
|22:21
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:43
|05:35
|13:13
|17:08
|20:39
|22:22
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:43
|05:35
|13:13
|17:08
|20:39
|22:23
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:42
|05:34
|13:13
|17:08
|20:40
|22:24
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:42
|05:34
|13:13
|17:09
|20:41
|22:25
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:41
|05:34
|13:13
|17:09
|20:41
|22:26
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:41
|05:34
|13:14
|17:09
|20:42
|22:26
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:40
|05:34
|13:14
|17:10
|20:42
|22:27
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:40
|05:33
|13:14
|17:10
|20:43
|22:28
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:39
|05:33
|13:14
|17:10
|20:43
|22:29
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:39
|05:33
|13:14
|17:10
|20:44
|22:29
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:39
|05:33
|13:15
|17:11
|20:44
|22:30
KULAĞIN YIKATTIRILMASI ORUCU BOZAR MI?
Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
BALIKESİR'İN CAMİLERİ
Teravih namazını cemaatle kılmak için Balıkesir'deki çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.
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