Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Dursunbey Arıklar Mahallesi'nde yakınlarının düğünden dönen yolcuları taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bölgeye ambulanslar ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

