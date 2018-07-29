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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğünden dönen minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Dursunbey Arıklar Mahallesi'nde yakınlarının düğünden dönen yolcuları taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bölgeye ambulanslar ve acil yardım ekipleri sevk edildi.

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Balıkesir Dursunbey Balıkesir'in Dursunbey ilçesi minibüs trafik kazası

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