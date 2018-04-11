Balıkesir merkezli 5 ildeki FETÖ soruşturması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese yapılan operasyonda ve sonrasında gözaltına alınan 89 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklanırken, 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Mart'ta 5 ilde örgütün "Eğitim Danışmanlığı yapılanması", "Bölge yapılanması" ve "Gaybubet evlerinde saklanan firari şüpheliler"e yönelik 600 polis ile operasyon düzenlenmişti.
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