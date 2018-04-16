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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir ByLock FETÖ operasyon

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