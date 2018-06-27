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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 13 il ve KKTC'de Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 13 kent ile KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

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Balıkesir FETÖ operasyon

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