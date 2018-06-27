Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 13 kent ile KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.
Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.
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