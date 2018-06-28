Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 13 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e çıktı.
Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açığa alınmış 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.
Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.
Balıkesir merkezli Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için dün operasyon başlatılmıştı.
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