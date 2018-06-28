HABER

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 13 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e çıktı.

Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açığa alınmış 22 rütbeli askerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Balıkesir merkezli Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için dün operasyon başlatılmıştı.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı
İstanbul'da yağış devam edecek mi? (Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini)İstanbul'da yağış devam edecek mi? (Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
22 şüpheli Balıkesir FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.